İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 290 gündür sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarla birlikte ölenlerin sayısı 39 bin 6'ya, yaralananların sayısı ise 89 bin 818'e yükseldi. Ayrıca, İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşamıyor.

22.07.2024 14:23
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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