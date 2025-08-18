İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
18.08.2025 00:07
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen grup, sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İsmail Dalkılıç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin Gazze soykırımında en az 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Dalkılıç, bu süreçte savaş suçlarını dünyaya duyuran 238 gazetecinin de öldürüldüğünü anımsattı.

İsrail'in açlığı bir soykırım silahı olarak kullandığını işaret eden Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Açlıktan dolayı her gün çocuk, kadın ve siviller şehit olmaktadır. Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 110'u çocuk olmak üzere en az 251 masum insan açlıktan şehit olmuştur. İşgal rejiminin soykırım ve aç bırakma vahşeti nedeniyle 100 binden fazla bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır."

Dalkılıç, uluslararası toplum ve devletlerin Gazze'de yaşanan bu trajediye derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de sınır kapılarının ön koşulsuz ve derhal açılması gerektiğini söyleyen Dalkılıç, "Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardım derhal ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Dalkılıç, İsrail'e destek sağlayan ürünlerin boykotuna devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi - Son Dakika
