İsrail\'in Gazze saldırılarında öldürülen gazetecilerin çoğu Filistin asıllı

NEW ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) adlı kuruluş, 2023'te dünya genelinde öldürülen gazetecilerin en az 4'te 3'ünün İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.
CPJ'nin raporu, geçen yıl dünya çapında işlenen 99 gazeteci ve medya çalışanına yönelik cinayetlerin en az 4'te 3'ünün (69) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında gerçekleştiğini ortaya koydu.
İsrail'in füzeleri ve keskin nişancılarının hedefi olan gazetecilerin çoğunun Filistin asıllı olduğu aktarılan raporda, "Çatışmalarda, 3 ayda tek bir ülkede bir yıl boyunca öldürülen gazetecilerden daha fazlası hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
Raporda, bu sayıya, 3 Lübnanlı ve 2 İsrailli gazetecinin de dahil olduğuna, Gazze'de öldürülen pek çok gazetecinin ailesinin de onlarla (İsrail'in saldırılarında) hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail askeri yetkililerinin, gazetecileri hedef aldığını "katı bir şekilde reddettiğine" ya da basın cinayetlerini doğrularken "çok az bilgi verdiğine" dikkat çekildi.
Raporda, 2023'te öldürülen gazeteci sayısının 2022'ye göre yaklaşık yüzde 44'lük bir artış gösterdiği ve 2015'ten bu yana en yüksek rakama çıktığı belirtildi.
İsrail'in saldırılarında AA kameramanı da öldürülmüştü
İsrail'in saldırılarında öldürülen gazeteciler arasında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanını takip eden Muntasır es-Savvaf da yer almıştı.
Savvaf'ın, kardeşi ve bazı akrabaları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında hayatını kaybetmişti.
İsrail'in, Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmış, daha sonra Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
13 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerince gazetecileri hedef alan saldırıda, Reuters Haber Ajansı kameramanı Issam Abdullah hayatını kaybederken, 6 medya mensubu yaralanmıştı.
Söz konusu olay, uluslararası haber kuruluşları ve insan hakları gruplarınca yürütülen bağımsız araştırmalarla kanıtlanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen gazetecilerin çoğu Filistin asıllı - Son Dakika
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini göğsünden iki kurşunla vurarak öldürdü. Olayın ardından yalın ayak kaçan komiser yakalandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen antrenör, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?