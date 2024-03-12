İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşın yardım gemileri için iskele yapımı başladı

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan gemilerin ulaşabilmesi için Gazze kentinin kıyısında iskele yapımına başlandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneybatısındaki İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan El-Beyde bölgesinin yakınlarında Filistinlilere ait iş makineleri iskelenin yapımı için çalışıyor.

Büyük araçlar, alana çimento blokları taşıyıp, yolları açarken, buldozerler de İsrail'in şehrin kıyısındaki bombardımanından kaynaklanan molozları temizliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN da uluslararası yardım kuruluşlarının son günlerde İsrail'in onayıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir plaja iskele inşa etmeye başladığını aktardı.

Bu iskelenin insani yardım gemilerinin yanaşmasına olanak sağlayacağı kaydedilen haberde, sahilin düzeltileceği, sonrasında iskele haline getirileceği belirtildi.

İskeleyi inşa eden bu kuruluşların hangi ülkelerden olduğu ayrıntısı verilmedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceğini açıklamıştı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.

Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.