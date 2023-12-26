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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürdü. Saldırılarda evler, hastane çevresi ve mülteci kampları hedef alındı. İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü
26.12.2023 - 11:29,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.

İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
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