İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyeti 67 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyeti 67 milyar dolara ulaşacak

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarının maliyeti 67 milyar dolara ulaşacak

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların maliyeti 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacak. İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, saldırıların savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlara yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetini açıkladı. Saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı.

30.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının maliyetinin 2025 yılına kadar 67 milyar doları bulacağı bildirildi.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, İsrail'in Gazze'de büyük bir insanlık felaketine yol açan saldırılarının maliyeti hakkında açıklamada bulundu.

Yaron, Gazze'ye saldırıların savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlara yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetinin 2023'ten 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Gazze'ye saldırıların maliyetinin bütçe için yük olduğunu belirten Yaron, İsrail ordusuna bütçe konusunda "açık çek" verilmemesi uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyeti 67 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyeti 67 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement