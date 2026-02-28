İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Yusatre bölgesi yakınlarında düzenlediği topçu saldırısında Abid Raid Radi'yi (15) öldürdü, Selman Yahya el-Melalha'yı (16) ise yaraladı.
İsrail donanmasının bugün Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesine ve balıkçı teknelerine ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanmıştı.
Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde düzenlenen saldırıda da bir Filistinli kadın ayağından vurulmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.