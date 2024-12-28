İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 11 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Neami" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da en az iki kişi hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

Öte yandan İsrail askerleri, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlut'u alıkoydu.

Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in, Gazze'nin kuzey kesiminde insani yardım çalışma sistemine yönelik yıkıcı ihlallerinin devamı olarak Sivil Savunma Müdürü meslektaşımız Ahmed el-Kahlut'u alıkoyduğunu teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve kuzey kentlerinde yaklaşık 22 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu belirtilerek, bu kişilerin akıbetinin şu ana kadar bilinmediğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.