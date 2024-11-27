İsrail’in Gazze’ye Saldırısında 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail’in Gazze’ye Saldırısında 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

27.11.2024 15:17
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İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde Filistinlileri hedef aldı.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısında en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bir evi vurdu

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde de bir evi bombaladı.

Bombalanan evde ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin kuzeyinde 36 gündür sivil savunma hizmeti verilemiyor

İsrail ordusunun uyguladığı kuşatma ve sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde 36 gündür sivil savunma hizmeti verilemiyor.

Bu durum, İsrail bombardımanı nedeniyle enkaz altında kalanların kurtarılmasını, ölü ve yaralıların hastanelere taşınmasını imkansız hale getiriyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail’in Gazze’ye Saldırısında 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

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