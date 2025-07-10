İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 46 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

10.07.2025 14:18
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Gazze'de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 46 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu, çoğu kadın ve çocuk, 46 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve çocuklar için ek gıda dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde sağlık noktası yakınında takviye gıda dağıtımı için bekleyen Filistinlileri vurdu.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda aile fertlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan ile bir ev ve pazarın hedef alındığı iki saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Filistinli sivillerin toplandığı alan vuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivillerin toplandığı bölgeye İHA'larla düzenlenen iki saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusunda yer alan Zehra Okulu yakınlarındaki siviller bombalandı, biri kadın 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Haydar kavşağı yakınlarında bir apartman dairesi ile kentin güneyindeki Zeytun mahallesini hedef alan saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 2 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Han Yunus'daki Batı Muasker'de Filistinlilere ait bir evin hedef alındığı saldırıda 1 anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail askerleri "sürgün duyurusu" yaptıktan sonra Han Yunus ve Gazze kentinin doğusunda çok sayıda evi yıktı. Bu yıkımla eş zamanlı olarak gece saatleri boyunca topçu atışları ve bombalı saldırılar devam etti.

İsrail askeri araçları sabah saatlerinde de Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah bölgesine doğru yoğun mermi ve göz yaşartıcı gaz atarak ilerledi.

Askeri araçların ilerlediği bölgelerde zorla yerinden edilen Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gazdan etkilenenler oldu.

Yüzlerce aile kuzeybatı bölgeleri ile Mevasi'nin iç kısımlarına doğru yeniden yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 46 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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