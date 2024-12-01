İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 8 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ni bombaladı.
Saldırıda 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.
İsrail askerlerinin Gazze kentindeki balıkçılar limanı yakınlarına düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Curt Luti bölgesine İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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