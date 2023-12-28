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İsrail ordusunun saldırısında en az 30 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusunun saldırısında en az 30 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 83. gününde devam etti. İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir sivil yerleşim yerini hedef alması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun saldırısında en az 30 Filistinli öldü
28.12.2023 - 12:25,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 83. gününde devam etti.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir sivil yerleşim yerini hedef alması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

"Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dün geceden bu yana Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda da çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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