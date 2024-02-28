İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken sınırlı miktarda gıda yardımı ulaştırıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği ve insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla "sınırlı miktarda" gıda yardımı ulaştırıldığı bildirildi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyruğu belli olmayan uçaklar savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutuları bıraktı." dedi.
Tanıklar, uçakların Gazze kentinin batısında bulunan Rimal Mahallesindeki Meçhul Asker Parkına ikinci bir yardım indirmesi yaptığını aktardı.
Filistinli kaynaklar, uçaklardan paraşütlerle atılan yardımların insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğunu söyledi.
Mısır ordusu, dün yaptığı açıklamada, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için yaptığı havadan yardım operasyonuna Katar ve Fransa'nın da katıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken sınırlı miktarda gıda yardımı ulaştırıldı - Son Dakika
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