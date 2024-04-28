Filistin Ulaştırma Bakanı: İsrail'in Gazze'ye verdiği zarar 3 milyar doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Ulaştırma Bakanı: İsrail'in Gazze'ye verdiği zarar 3 milyar doları aştı

Filistin Ulaştırma Bakanı: İsrail\'in Gazze\'ye verdiği zarar 3 milyar doları aştı

Filistin Ulaştırma Bakanı Tarık Zurub, İsrail'in 7 aydır süren savaşının Gazze Şeridi'ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zararın 3 milyar doları aştığını açıkladı. Zurub, İsrail'in Gazze'de 55 bin aracı imha ettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca İsrail'in altyapıya ve vatandaşlara ait araçlara da zarar verdiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

28.04.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

? Filistin Ulaştırma Bakanı Tarık Zurub, İsrail'in 7 aydır süren savaşının Gazze Şeridi'ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zararın 3 milyar doları aştığını söyledi.

Zurub, Ramallah'ta toplanan bakanlar kurulunda, Gazze'de ulaştırma sektöründeki hasarın durumuna ilişkin sunum yaptı.

Gazze Şeridi'nde var olan ruhsatlı araçların yüzde 60'ının yok edildiğini belirten Zurub, "Ulaştırma Bakanlığı komisyonları, İsrail güçlerinin Gazze'de 55 bin aracı imha ettiğini tahmin ediyor." dedi.

İsrail'in altyapı ve vatandaşlara ait araçlara da zarar verdiğini belirten Zurub şunları söyledi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zarar 3 milyar doları aştı. Yaklaşık 945 kilometre yolu bozdular, bu da kentteki yolların yüzde 65'ine karşılık geliyor, maliyeti 2 milyar dolar."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Ulaştırma Bakanı: İsrail'in Gazze'ye verdiği zarar 3 milyar doları aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Ulaştırma Bakanı: İsrail'in Gazze'ye verdiği zarar 3 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement