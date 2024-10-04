İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarında 17 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren kampın kuzeybatısındaki Vadi Gazze Köprüsü bölgesinden bir Filistinlinin naaşı ise El-Avde Hastanesine nakledildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, sağlık ekiplerinin İsrail'in Han Yunus kentine bağlı Menara Mahallesi'nde iki gün önce hedef aldığı evde yaşayan El-Fera ailesinden biri çocuk, 2 Filistinlinin naaşını çıkardığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bögesinin İsrail tarafından bombalanması sonucu 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısındaki balıkçıları hedef alan bombardımanında Filistinli bir balıkçı öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında ölen 4 kişinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı. Refah kentinde de İsrail topçuları Mevasi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinlilerin evlerini ateş altına aldı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail hücumbotları Gazze kentinin deniz kıyılarına top mermileri attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.