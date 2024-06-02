İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdürdü. Saldırılarda evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

02.06.2024 07:29
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdür.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü.

İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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