İsrail'in güneyinde bıçaklı saldırı: 3 kişi ağır yaralandı

İsrail'in güneyindeki Gan Yavne beldesinde bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcüsü Zachi Heller, Gan Yavne'deki bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından yaralıların Usdud (Aşdod) Asuta Hastanesine kaldırıldığını söyledi.
Heller, saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
İsrail polisi, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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