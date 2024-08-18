İsrail'in güvenli bölge iddiasıyla 450 bin Filistinli göçe zorlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in güvenli bölge iddiasıyla 450 bin Filistinli göçe zorlandı

İsrail\'in güvenli bölge iddiasıyla 450 bin Filistinli göçe zorlandı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce güvenli bölge iddia ettiği yerlerde yaşayan 450 bin Filistinlinin, İsrail tarafından yapılan açıklamayla göçe zorlandığı belirtildi. İsrail'in Filistin vatandaşlarını Gazze'de yerinden etme siyasetinden vazgeçmesi için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

18.08.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce güvenli bölge iddia ettiği yerlerde yaşayan 450 bin Filistinlinin, İsrail tarafından yapılan açıklamayla göçe zorlandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güvenli bölge iddia ettiği Han Yunus'un doğusu ve merkezinin yanı sıra Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde'nin boşaltılması yönündeki açıklamasıyla, "450 bin Filistinlinin insani durumunu zora soktuğunu" ifade etti.

Basal, "İsrail işgali, Gazze'nin bazı bölge ve kamplarında yaşayan Filistinlilerin çektikleri sıkıntıları daha artırmak için tekrar yıkılan evlerinden ve barındıkları bölgelerden taşınmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun "korku, şiddet ve aç bırakma" yoluyla zorla yerinden etmeyi yasakladığını ifade eden Basal, İsrail'in Han Yunus'ta ve Gazze'nin orta bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlileri defalarca yerinden ettiğini vurguladı.

Basal, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı'na, "İsrail'in Filistin vatandaşlarını Gazze'de yerinden etme siyasetinden vazgeçmesi için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

Adraee'nin açıklamasında, Filistinlilerden daha önce "insani bölge" olduğunu iddia ettiği, ancak sonuncusu dün olmak üzere defalarca İsrail bombalarının hedefi olan El-Mevasi'ye gitmelerini istemesi dikkati çekti.

İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının yerinden edildiği Gazze'de, birçok Filistinli derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in güvenli bölge iddiasıyla 450 bin Filistinli göçe zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu Ali Koç’a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay
23:43 Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
23:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe deplasmanında saldırı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 03:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in güvenli bölge iddiasıyla 450 bin Filistinli göçe zorlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement