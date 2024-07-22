İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, Gazze Şeridi'nde 290. gününe giren İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Han Yunus kentinde gerçekleşti. İsrail ordusu, kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldı. Ölen ve yaralanan Filistinliler, hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusu ayrıca Refah kentinin batısındaki yerleşim yerlerini hedef aldı ve Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı, yaralı ve hastalar için acil kan bağışı çağrısı yaptı.

22.07.2024 11:03
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli öldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 290. gününe giren saldırıları, güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı.

El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldığı saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Refah, Gazze, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü - Son Dakika

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