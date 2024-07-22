İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 70 Filistinli öldü.

22.07.2024 20:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 70 Filistinli öldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 290 gündür devam eden saldırılarında Han Yunus'un çeşitli bölgelerinin hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 70'e yükselirken, en az 200 kişi de yaralandı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı açıklamayla, Han Yunus'un batısında yer alan Kızılay'a bağlı Mean ve Beni Suheyla kliniklerinin, İsrail ordusunun bölgenin boşaltılmasını istemesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Han Yunus'ta can kaybının artmasından endişe ediliyor

Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.

Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli öldü - Son Dakika

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