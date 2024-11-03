İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivilleri hedef aldığı hava saldırısında, 4'ü çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Han Yunus kentindeki Şeyh Nasır bölgesinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı.
Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze ve Nasır hastanelerindeki sağlık kaynakları, saldırıda 4'ü çocuk, 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Han Yunus'a Hava Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
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