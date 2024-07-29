İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinlinin bulunduğu noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un Ebu Humeyd Kavşağı'nda bekleyen Filistinlilere saldırdı. İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin güneyindeki mahallelere topçu saldırıları düzenledi ve evleri patlatarak büyük hasara yol açtı. Bu saldırılar sonucunda 39 bin 363 Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

29.07.2024 15:07
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinlinin bulunduğu noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Han Yunus'un Ebu Humeyd Kavşağı'nda bekleyen bir grup Filistinliyi bombaladı.

Kentteki Nasır Hastanesi sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sözde "güvenli bölge" olduğu ifade edilen Filistinlilerin toplandıkları bir noktaya düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren 5 Filistinlinin naaşının hastaneye nakledildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerine yönelik gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenlemişti.

Söz konusu mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla rastgele ateş açarak, bölgede bulunan bazı ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü - Son Dakika

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