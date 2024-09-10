İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 14 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 14 Ölü

İsrail\'in Gazze\'ye Saldırısında 14 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

10.09.2024 04:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Han Yunus'taki Nasır Hastanesine şu ana kadar 8, sahra hastanesine ise 6 kişinin naaşı ve çok sayıda yaralı getirildi. Hastanelere getirilen cesetlerin parçalanmış olduğu bilgisi aktarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

Oluşan çukurlara gömülüp yok olan aileler var

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü ise saldırıda 65 kişinin öldüğü ve yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

Hamas, İsrail'in iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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