İsrail'in Hara Sayda'ya Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Hara Sayda'ya Saldırısı: 5 Ölü

İsrail'in Lübnan'daki Hara Sayda beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

29.10.2024 23:46
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki "Hara Sayda" beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü.

İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan "Hara Sayda" kasabasında bir apartmanı hedef aldı. Saldırıda 5 Lübnanlı yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Hara Sayda'ya düzenlenen saldırının, "Seyyiduşşuheda Kompleksi" karşısındaki binaları hedef aldığını ve bölgeye ambulansların sevk edildiğini belirtti.

NNA, Hara Sayda'daki ikinci saldırının kasaba sınırındaki boş bir daireyi hedef aldığını ve bölgeye ambulansların sevk edildiğini aktardı.

Hara Sayda'ya geçen salı ve pazar günleri düzenlenen benzer saldırılarda 8 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

-??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 792 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hara Sayda'ya Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika

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