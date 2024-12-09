İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Lübnan askeri yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının bir askeri kontrol noktasında düzenlendiğini bildirdi.
İsrail ordusu, Nebatiye'nin Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Saf el-Hava yolu üzerindeki askeri kontrol noktasından geçen bir aracı hedef aldı.
Saldırıda aracı süren şahıs hayatını kaybederken 4 asker hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusunun, Alma el-Şaab kasabasına saldırılar düzenlediği aktarıldı.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren ihlallerini sürdürmüştü.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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