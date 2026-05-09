İsrail'in Hava Saldırısı: Çok Sayıda Can Kaybı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail ordusunun hava saldırısında Sayda kentine bağlı Seksekiyye beldesinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda hedef alınan binada yerinden edilmiş 3 ailenin barındığı ifade edilirken çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan binanın tamamen yıkıldığı, binada yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

Lübnan makamlarından saldırıya ve can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.