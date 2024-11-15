İsrail'in Hava Saldırısında 12 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

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BEYRUT, 15 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in perşembe gecesi Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e bağlı Duris köyündeki sivil savunma merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 12 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesinin bildirdiğine göre Baalbek Valisi Beşir Hıdır, 12 sivil savunma görevlisinin cenazelerinin enkaz altından çıkarıldığını, enkaz kaldırma çalışmalarının ise hala devam ettiğini söyledi. Hava saldırısı sırasında merkezde yaklaşık 20 sağlık görevlisinin daha bulunduğunu belirten Hıdır, "Baalbek'teki bölge sivil savunma merkezinin başkanı Bilal Raad'den haber alınamıyor" dedi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail ayrıca ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.386'ya, yaralananların sayısıysa 14.417'ye yükseldi.