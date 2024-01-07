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İsrail'in hava saldırısında 2 gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırısında 2 gazeteci daha öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı belirtildi. Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi ve İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı. Ayrıca, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınamaları ve Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

İsrail\'in hava saldırısında 2 gazeteci daha öldürüldü
07.01.2024 - 13:57,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi

İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı.

Açıklamada ayrıca medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Oğlu Hamza'ya elini öperek veda etti

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınladı.

Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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