İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivilleri hedef aldığı hava saldırılarında ikisi çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Eş-Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alanı vurdu.
Saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Söz konusu çocukların kardeş oldukları aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?