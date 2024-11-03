İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki "Hara Sayda" beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail uçakları, güneyde Sayda kenti yakınlarında bulunan "Hara Sayda" kasabasını hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Hava Saldırısında 3 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?