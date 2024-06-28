İsrail'in hava saldırısında 3 sivil savunma görevlisi öldü, 12 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında doğrudan hedef aldığı sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtildi.
Saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkilileri de söz konusu saldırıda ölen 3 kişi ile 12 yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.
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