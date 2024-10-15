İsrail'in Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda kamu çalışanı olduğu belirtilen Muhammed Hasan Muşavrib ile eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.
Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Muhammed Hasan Muşavrib'in Lübnan'da kamu iletişim şirketinde çalıştığı ve İsrail saldırısında zarar gören telefon şebekesindeki arızayı gidermek için birkaç gündür beldeden ayrılmadığı aktarıldı.
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