İsrail'in Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda kamu çalışanı olduğu belirtilen Muhammed Hasan Muşavrib ile eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Muhammed Hasan Muşavrib'in Lübnan'da kamu iletişim şirketinde çalıştığı ve İsrail saldırısında zarar gören telefon şebekesindeki arızayı gidermek için birkaç gündür beldeden ayrılmadığı aktarıldı.