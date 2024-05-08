İsrail saldırısında 7 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırısında 7 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı

İsrail saldırısında 7 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda birçok kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri enkaz altından çıkarılan ölü ve yaralıları Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne taşıdı.

08.05.2024 04:49
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İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının, Zeytun Mahallesi'nin Askule bölgesindeki El-Felah Okulu yakınında El-Levh ailesine ait apartmanı hedef aldığı belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Naim Muhammed el-Levh, eşi Suzan el-Levh ile çocukları Ali, Muhammed, Kerem, Sema ve Meys'in yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde, kurtarma ekiplerinin, ölü ve yaralıları enkaz altından çıkararak Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne kaldırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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