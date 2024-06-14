İsrail'in hava saldırısında bir kadın öldü, 14 sivil yaralandı

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BEYRUT, 14 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Cannata kasabası ile Deyr Kanun En Nehr belediyesi arasında yer alan bir eve Perşembe gecesi İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında bir kadın öldürülürken, 14 sivil ise yaralandı.

Bir sağlık kaynağının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Sur kentindeki üç hastaneye nakledilen yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının havadan karaya iki füze atarak iki katlı bir evi yerle bir ettiğini belirtti.

Kaynaklara göre, halen enkaz altında olan kişiler için arama çalışmaları sürüyor.