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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti

Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'deki evini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda 69 yaşındaki Selame yaşamını yitirirken, ailesinden çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, taziye mesajında Şeyh Selame'nin hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı diledi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti
31.12.2023 - 17:34,
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Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'deki evini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Selame'nin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 69 yaşındaki Selame yaşamını yitirirken, ailesinden çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Selame'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin halkına, ülke dışında yaşayanlara ve Arap ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Iştiyye, "86 gündür kanlı fasılları devam eden, soykırım ve etnik temizlik suçuyla öldürülen halkımızın binlerce şehidinin arasına Şeyh Selame de katıldı." ifadesine yer verdi.

Filistin Başbakanı, "Mevla Azze ve Celle, Şeyh Selame'ye ve tüm şehitlerimize rahmet ve mekanlarını cennet eylesin." şeklinde dua etti.

Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006'da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA
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