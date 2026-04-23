İsrail'in Hava Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Hava Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

23.04.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Avn, İsrail'in hava saldırısında bir gazetecinin öldüğünü ve diğerinin yaralandığını duyurdu.

(ANKARA) - Lübnan Başbakanı Joseph Avn, İsrail'in dünkü hava saldırılarında gazeteci Amal Khalil'in hayatını kaybettiğini ve gazeteci Zeynep Faraj'ın yaralandığını açıkladı. Avn, İsrail'in savaş suçu işlediğini savundu.

Lübnanlı gazeteci Khalil ve beraberindeki serbest fotoğrafçı Faraj, İsrail-Hizbullah savaşıyla ilgili haber takibi sırasında Lübnan'ın güneyindeki bir eve dün düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in iki gazeteciyi hedef alması ve Amal Khalil'in hayatını kaybetmesinden "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Avn, İsrail'in gazetecilere yönelik eylemlerini, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının gerçek yüzünü gizlemeyi amaçlayan kasıtlı adımlar" olarak nitelendirdi. Avn, söz konusu eylemleri "uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde cezalandırılması gereken insanlığa karşı suçlar" olarak nitelendirip kınadı.

Lübnanlı yetkililer, Khalil ile Faraj'ın ilk hava saldırısının önlerindeki araca isabet etmesinden sonra bir eve sığınmaya çalıştıkları sırada kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. Olayın, Lübnan'ın güneyindeki Tayri köyünde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF), gazetecilere ulaşmaya çalışan işaretli bir ambulansı da kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

43 yaşındaki Amal Khalil, Lübnan'da yayımlanan Al-Akhbar gazetesinde çalışıyordu. Serbest fotoğrafçı olan Faraj ileseyahat ediyordu. IDF, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellediği yönündeki iddiaları reddetti ve gazetecileri hedef almadığını ileri sürdü.

Öte yandan İsrail ile Lübnan bugün Washington'da ikinci tur görüşmelere hazırlanıyor. İki ülke arasındaki doğrudan müzakereler Türkiye saatiyle akşam gerçekleşecek. Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'de görev yapan Lübnan ve İsrail büyükelçilerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:13:20. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Hava Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.