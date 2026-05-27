İsrail'in Hizbullah'a Tepkisi: ABD Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Hizbullah'a Tepkisi: ABD Etkisi

27.05.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli uzmanlar, ABD'nin etkisi nedeniyle Tel Aviv'in Hizbullah'a karşılık vermekte yetersiz kaldığını öne sürdü.

İsrailli uzmanlar, " Tel Aviv'in ABD'nin onayını gözettiği için Hizbullah'ın hava saldırılarına karşılık vermekte yetersiz kaldığını" savundu.

İsrail ordusu son günlerde Lübnan'ın güneyine hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Buna karşılık Hizbullah da saldırılarını arttırdı.

Son dönemdeki ekstra hareketliliğe dikkati çeken İsrailli uzmanlar, Tel Aviv'in ABD nedeniyle Hizbullah'ın hava saldırılarına karşılık vermekte yetersiz kaldığını savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN, ismi açıklanmayan İsrailli bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde ordunun "Hizbullah ile denklemi kırmak" için operasyonları genişletme planları sunduğunu, ancak "ABD ve Lübnan hükümetiyle olan sözel yükümlülükler nedeniyle büyük ölçüde tereddüt ettiklerini" belirtti.

"İsrail'in Hizbullah'ın hava saldırılarına karşı gerçek bir çözümü yok"

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, son dönemde iki tarafın da saldırılarında yaşanan yoğunlukla alakalı gazetede analiz kaleme aldı.

Harel, ABD ile İran arasında ateşkes anlaşmasına yaklaşılmasının İsrail ve Lübnan gerilimini arttırdığını, ateşkes olasılığının, her iki tarafı da çatışmalar sona ermeden önce şartlarını iyileştirmek için saldırılarını arttırmaya ittiğini belirtti.

Harel, İsrail ordusunun Lübnan'a yaklaşık 10 kilometre kadar girdikten sonra "sıkışıp kaldığını" ve Hizbullah'ın silahlı insansız hava araçlarından kaynaklanan artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını, bu araçların İsrail'in kuzeyinde günlük yaşamı aksattığını savundu.

"İsrail'in Hizbullah'ın hava saldırılarına karşı gerçek bir çözümü yok." ifadelerini kullanan Harel, Tel Aviv'in ABD nedeniyle Hizbullah'ın hava saldırılarına karşılık vermekte yetersiz kaldığına işaret ederek, ABD'nin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kısmen hafiflettiğini, ancak üst düzey Hizbullah liderlerine suikastları hariç, Beyrut'u hedef almayı hala yasakladığını iddia etti.

"Milli güvenliğimiz onların elinde"

Maariv gazetesi yazarı Ben Caspit ise kaleme aldığı yazısında, Hizbullah'ın özgürce hareket ettiğini, saldırılarını arttırdığını ve İsrail'e ağır bir bedel ödettiğini belirterek, buna karşılık Tel Aviv'in ABD'nin onayını beklediğini savundu.

"Milli güvenliğimiz onların elinde" diyerek İsrail'in ABD'nin kararlarına bağlılığını eleştiren Caspit, "İsrail, askerleri ve vatandaşları sürekli bombardımana maruz kalırken, savaş sırasında askeri operasyonlar yürütmek için ABD'nin onayını almak zorunda kaldığı böyle bir durumu daha önce hiç yaşamadı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ABD baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadığı iddiası

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alamadığı ileri sürülmüştü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dün geceki Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında "ABD vetosu" olduğunu kabul ettiği aktarılmıştı.

Toplantıda, İsrail ordusunun bir süredir Beyrut'a neden hava saldırısı düzenlemediği konusu gündeme gelmiş, Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirileri karşısında, "Beyrut'a operasyon yapma konusunda bir kısıtlamamız yok, nitekim yakın zamanda orada operasyon düzenledik." ifadelerini kullanmıştı.

Kabinedeki tartışmalar üzerine söz alan Savunma Bakanı Katz ise İHA saldırılarına karşılık verilememesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söylemişti.

Katz, "Bizim denklemimiz şuydu: Eğer İHA saldırısı varsa, Dahiye'yi bombalarız. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız." diyerek, ABD'nin baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldıklarını itiraf etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hizbullah'a Tepkisi: ABD Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:48:26. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Hizbullah'a Tepkisi: ABD Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.