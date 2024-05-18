İsrail'in Hizbullah'ın kamikaze dronlarına karşı koyması zorlaşıyor - Son Dakika
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İsrail'in Hizbullah'ın kamikaze dronlarına karşı koyması zorlaşıyor

İsrail\'in Hizbullah\'ın kamikaze dronlarına karşı koyması zorlaşıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yeni kapasitelerini ortaya koyduğu ve kamikaze dronları sıkça kullandığı belirtildi. Hizbullah'ın elinde birkaç bin insansız hava aracı ve dron olduğu tahmin edilirken, İsrail'in hava savunma kuvvetlerinin bu küçük boyutlardaki dronları gözlemlemesi ve düşürmesinin zorlaştığı ifade edildi.

18.05.2024 20:27
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İsrail hava savunma sisteminin, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından fırlattığı kamikaze dronlara karşı koymasının çok zor olduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gazze'deki savaşın üstünden 7 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hizbullah'ın, İsrail ordusuna karşı yeni kapasitelerini ortaya koyduğu belirtildi.

Hizbullah'ın, roket ve tanksavar füzelere ek olarak, kamikaze dronları da sıkça kullandığı ve İsrail hava sahasını delerek maddi hasar ve can kaybına neden olduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın elinde birkaç bin insansız hava aracı (İHA) ve dron olduğunun tahmin edildiği aktarılan haberde, "Hizbullah, çok küçük boyutlardaki dronlarını İsrail toprakları içinde sadece birkaç kilometrelik kısa mesafelere ve alçak irtifada fırlatıyor, hava savunma kuvvetlerinin bunları gözlemlemesi ve düşürmesi çok zorlaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in hava sahasını delen dronların pek çok defa gözlemlenemediğinin tespit edildiği aktarılırken, gelişmiş havadan havaya füzelerle donatılmış savaş uçaklarının bile düşük irtifa, düşük hız ve boyutu küçük dronları etkisiz hale getirmesinin zor olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullandığı başlıca İHA'nın, İran'ın, "Ebabil" isimli dronlarının bir benzeri olan "El-Mirsad" dronu olduğu, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırının aksine, Hizbullah'ın kamikaze dronlarla saldırı düzenlemesi durumunda, miktar, alçak irtifa ve kısa menzil nedeniyle bunlara karşı konulmasının daha zor olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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