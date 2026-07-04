İsrail'in İHA Saldırısı: 1 Filistinli Öldü

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan yerel sağlık kaynağı, saldırının Zeytun Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu noktaya düzenlendiğini söyledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısı 173 bin 553'e yükseldi.