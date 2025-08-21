İsrail'in İHA saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
İsrail'in İHA saldırısında 1 kişi öldü

21.08.2025 09:53
İsrail ordusu, Lübnan'da bir motosikleti hedef alarak 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr Seryan beldesinde bir motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

09:24
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
