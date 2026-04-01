İsrail\'in İran\'daki Çelik Fabrikasına Saldırısı

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentindeki bir çelik fabrikasının vurulduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre İsfahan'daki Mübarek Çelik Fabrikası, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

Bahsi geçen fabrikanın ikinci kez vurulduğu belirtilirken, saldırının yol açtığı hasar ve can kaybı veya yaralanmalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mübarek Çelik Fabrikası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük çelik üreten sanayi komplekslerinden biri olduğu belirtiliyor.