İsrail'in İran'daki Hedeflerine Hava Saldırısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, İran'daki Erak kentinin kuzeybatısı ve Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne hava saldırıları düzenleyeceğini duyurmasının ardından kentte bulunan Hendab Ağır Su Kompleksi'nin iki aşamalı olarak vurulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne saldırı düzenlendi.

Merkezi Vali Yardımcısı Hasan Kameri, Hendab Ağır Su Kompleksi'nin ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını belirterek, saldırıda can kaybı veya hasar kaydedilmediğini söyledi.

Vali Yardımcısı Kameri, bölge halkı için tehlikeli bir durum oluşmadığını vurguladı.

Hendab Ağır Su Kompleksi (IR-40), Merkezi eyaletinin yönetim merkezi olan Erak kentinin 55 kilometre kuzeybatısında, 20 hektarlık bir arazi üzerine inşa edildi.

İnşaat çalışmalarına ilk olarak 1984 yılında başlandı, işletme ise 2006 yılında hizmete girdi.

Hendab Ağır Su Kompleksi'nde yıllık olarak büyük miktarlarda ağır su üretiliyor ve İran üretilen bu suyun bir kısmını farklı ülkelere ihraç ediyor.

Ağır su (D²O), normal sudaki hidrojen atomları yerine daha ağır bir izotop olan döteryumun bulunduğu özel bir su türü olarak biliniyor. Döteryumun hidrojenin yaklaşık iki katı ağırlığında olması, ağır suya nötronları yavaşlatma özelliği kazandırıyor.

Bu özellik, özellikle doğal uranyum yakıtı kullanan nükleer reaktörlerde kritik bir rol oynuyor. Ağır su, bu nedenle nükleer enerji üretiminin yanı sıra tıbbi izotop üretimi ve çeşitli bilimsel araştırmalarda da yaygın şekilde kullanılıyor.

Sarı kek üretim tesisi de hedef alındı

İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in Yezd eyaletine bağlı Ardakan ilçesinde sarı kek üretim tesisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Kurum, saldırı sonrası herhangi bir radyoaktif sızıntı meydana gelmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Tahran, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:53:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.