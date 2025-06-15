İsrail'in İran Saldırıları Filistin'i Gölgede Bıraktı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası kamuoyunun ve medyanın dikkatini çektiğini belirterek, Tel Aviv yönetiminin bu durumu "Filistin'de işlediği suçları perdelemek için kasıtlı biçimde kullandığını" belirtti.

Bergusi yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'la savaşı bir örtü olarak kullanıyor. Gazze Şeridi'nde yardım beklerken öldürülen ve yaralanan onlarca sivilin yanı sıra, Batı Şeria'daki köy ve şehirleri de adeta kapalı birer hapishaneye dönüştürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık bin askeri kontrol noktası ve kapıyı kapatarak, bölgedeki yaşamı felç ettiğini belirten Bergusi, "Sağlık, eğitim ve ekonomik hizmetler durma noktasına geldi. Ordunun düzenlediği baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, cezaevlerinde tutulan Filistinlilere işkence uyguladığını aktaran Bergusi, aynı zamanda Gazze'deki yıkımın ve açlığın derinleştiğini, yardım bekleyen sivillerin öldüğünü veya yaralandığını vurguladı.

"İsrail, İran'la savaşı Filistin'deki suçlarını örtbas için kullanıyor. İsrail, basının İran'la yaşanan gerilime odaklanmasından faydalanarak, Filistin'de işlediği suçları kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor." diyen Bergusi, Batı Şeria'nın abluka altına alınmasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki kısıtlamaları devam ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kentlerle giriş-çıkışlarda uygulanan askeri kısıtlamaları, İran'a saldırılarının üçüncü gününde de sürdürdü.

Ramallah, Eriha ve Nablus kentlerinde çok sayıda kontrol noktası kurarak arama prosedürlerini sıkılaştıran İsrail ordusu, Kudüs'e giden yolları da kapattı.

Bu durum, trafikte yoğunluğa neden olurken, yüzlerce Filistinli alternatif olarak toprak yolları kullanmak zorunda kaldı.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerlerine Karşı Direniş Komisyonu da Batı Şeria'daki kontrol noktalarının sıkılaştırıldığını ve halkın serbest dolaşım hakkının ciddi şekilde ihlal edildiğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Mueyyid Şaban, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Filistin'in birçok köy, kasaba ve şehrine giriş çıkışları sınırladı. Bu, açık bir şekilde toplu cezalandırma suçu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Şaban, İsrail'in Filistinlilere yolları kapatırken, Yahudi yerleşimcilere açık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu uygulama, apartheid rejimine yeni bir katman daha ekliyor." dedi. Batı Şeria'da İsrail'e ait yaklaşık 898 farklı türde kapı ve kontrol noktası bulunduğu da kaydedildi.

Kapsamlı abluka, sağlık hizmetlerini de etkiledi. Filistin Kızılayı, ambulans ekiplerinin ordunun engellemeleri nedeniyle hastalara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını açıkladı.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da şiddet tırmandı. İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında, Doğu Kudüs dahil, en az 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığı ve 17 bin 500'ün üzerinde kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda ise büyük yıkıma yol açtı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 184 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çocuklar dahil birçok sivil yaşamını yitirdi.