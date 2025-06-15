İsrail'in İran Saldırıları Filistin'i Gölgede Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in İran Saldırıları Filistin'i Gölgede Bıraktı

15.06.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin lideri, İsrail'in İran'a saldırılarını Filistin'deki suçları saklama aracı olarak gördü.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası kamuoyunun ve medyanın dikkatini çektiğini belirterek, Tel Aviv yönetiminin bu durumu "Filistin'de işlediği suçları perdelemek için kasıtlı biçimde kullandığını" belirtti.

Bergusi yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'la savaşı bir örtü olarak kullanıyor. Gazze Şeridi'nde yardım beklerken öldürülen ve yaralanan onlarca sivilin yanı sıra, Batı Şeria'daki köy ve şehirleri de adeta kapalı birer hapishaneye dönüştürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık bin askeri kontrol noktası ve kapıyı kapatarak, bölgedeki yaşamı felç ettiğini belirten Bergusi, "Sağlık, eğitim ve ekonomik hizmetler durma noktasına geldi. Ordunun düzenlediği baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, cezaevlerinde tutulan Filistinlilere işkence uyguladığını aktaran Bergusi, aynı zamanda Gazze'deki yıkımın ve açlığın derinleştiğini, yardım bekleyen sivillerin öldüğünü veya yaralandığını vurguladı.

"İsrail, İran'la savaşı Filistin'deki suçlarını örtbas için kullanıyor. İsrail, basının İran'la yaşanan gerilime odaklanmasından faydalanarak, Filistin'de işlediği suçları kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor." diyen Bergusi, Batı Şeria'nın abluka altına alınmasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki kısıtlamaları devam ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kentlerle giriş-çıkışlarda uygulanan askeri kısıtlamaları, İran'a saldırılarının üçüncü gününde de sürdürdü.

Ramallah, Eriha ve Nablus kentlerinde çok sayıda kontrol noktası kurarak arama prosedürlerini sıkılaştıran İsrail ordusu, Kudüs'e giden yolları da kapattı.

Bu durum, trafikte yoğunluğa neden olurken, yüzlerce Filistinli alternatif olarak toprak yolları kullanmak zorunda kaldı.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerlerine Karşı Direniş Komisyonu da Batı Şeria'daki kontrol noktalarının sıkılaştırıldığını ve halkın serbest dolaşım hakkının ciddi şekilde ihlal edildiğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Mueyyid Şaban, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Filistin'in birçok köy, kasaba ve şehrine giriş çıkışları sınırladı. Bu, açık bir şekilde toplu cezalandırma suçu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Şaban, İsrail'in Filistinlilere yolları kapatırken, Yahudi yerleşimcilere açık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu uygulama, apartheid rejimine yeni bir katman daha ekliyor." dedi. Batı Şeria'da İsrail'e ait yaklaşık 898 farklı türde kapı ve kontrol noktası bulunduğu da kaydedildi.

Kapsamlı abluka, sağlık hizmetlerini de etkiledi. Filistin Kızılayı, ambulans ekiplerinin ordunun engellemeleri nedeniyle hastalara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını açıkladı.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da şiddet tırmandı. İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında, Doğu Kudüs dahil, en az 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığı ve 17 bin 500'ün üzerinde kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda ise büyük yıkıma yol açtı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 184 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çocuklar dahil birçok sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, ramallah, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran Saldırıları Filistin'i Gölgede Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
14:22
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
14:14
Transferde büyük sürpriz Süper Lig devinden Sterling bombası
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
14:10
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
14:01
Fenerbahçe’ye gelecekti bakın nereye gitti
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
13:56
İsimler öyle böyle değil İşte Fenerbahçe’nin 100 milyon euroluk transfer listesi
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
13:47
Ehliyetine 2043’e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
13:44
Futbolseverler müjde Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
13:30
Aziz Yıldırım’dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 21:18:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in İran Saldırıları Filistin'i Gölgede Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.