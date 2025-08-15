İsrail'in Kiliselere Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Kiliselere Saldırısı

15.08.2025 23:55
İsrail, Filistin'deki kiliselere yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırılar yürütüyor.

İsrail'in Filistin'deki kiliselere yönelik "benzeri görülmemiş bir saldırı" yürüttüğü ve bunun Hristiyan varlığını ortadan kaldırmaya dönük sistematik bir politika olduğu belirtildi.

Filistin'deki Kiliselerle İlişkileri Takipten Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "başta Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi olmak üzere kutsal topraklardaki kiliselerin İsrail tarafından eşi görülmemiş bir saldırı altında olduğu" ifade edildi.

İsrail makamlarının dün Ortodoks Patrikhanesi'nin banka hesaplarını dondurduğu ve kurumun mallarına yüksek vergiler yüklediği belirtilen açıklamada, bu adımların kilisenin ruhani ve insani hizmetlerini sürdürmesini ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulandı.

Söz konusu uygulamaların "uluslararası hukuku, Kudüs'teki tarihsel statükoyu ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal ettiği" ifade edilen açıklamada, "Bu uygulamalar, Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi, dini ve kültürel dokusunu ortadan kaldırmayı amaçlayan daha geniş bir işgal politikasının parçasıdır." denildi.

Küresel kiliseler ve dini kurumların sessizliğinin, İsrail için bu adımları genişletme konusunda bir "yeşil ışık" anlamına geleceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma ve dünya kiliselerine, acil biçimde harekete geçme çağırısı yapıldı.

Kaynak: AA

