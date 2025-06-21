İsrail'in İran'ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.
Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıda 2 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Kum'daki Saldırısında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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