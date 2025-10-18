İsrail\'den Suriye\'de tehlikeli hamle

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilindeki bir yolda askeri kontrol noktası kuran İsrail ordusunun sivillere saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bölgedeki saldırı ve hamleleri devam ediyor. Son olarak İsrail Suriye'ye yönelik yeni bir hamleye imza attı.

KONTROL NOKTASI KURDULAR

Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra'da ilerleyerek Ofanya ile Cibata Haşab yerleşim yerleri arasındaki yolda kontrol noktası kurdu.

SİVİLLERE İSRAİL ASKERLERİNDEN BASKI

İsrail askerleri bölgede sivilleri durdurarak psikolojik baskı uyguladı, bazılarına da fiziki saldırıda bulundu. Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Cibata Haşab'da onlarca dönüm ormanlık alanı iş makineleriyle tahrip ettiğini aktardı.