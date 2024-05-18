İsrail'in kuzeyinde bir İHA infilak etti - Son Dakika
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İsrail'in kuzeyinde bir İHA infilak etti

İsrail\'in kuzeyinde bir İHA infilak etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir insansız hava aracının Yukarı Celile Bölgesi'nde infilak ettiğini duyurdu. İHA'nın Margaliot bölgesinde herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtildi. İHA'nın patlama nedeni ise henüz bilinmiyor. Yukarı Celile'nin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

18.05.2024 18:45
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'nde infilak ettiğini duyurdu.

Ordu radyosunun haberine göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir İHA, Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesinde herhangi bir can kaybına yol açmadan infilak etti.

Söz konusu İHA'nın ordunun müdahalesi sonucu mu yoksa kendi kendine mi patladığına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca Kiryat Shmona ve çevresindeki yerleşim birimleri dahil olmak üzere Yukarı Celile'nin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in kuzeyinde bir İHA infilak etti - Son Dakika

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