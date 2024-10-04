İsrail'in Kuzeyinde İHA Saldırısı: 2 Asker Öldü

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İsrail'in kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 askerin öldüğü, ikisi ağır 24 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 2 askerin öldüğü belirtildi.

Açıklamada saldırının yeri ve türüne ilişkin detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Times Of Israel gazetesi, 2 askerin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren İHA'nın Irak'tan gönderildiğini aktardı.

Haberde, saldırıda ikisi ağır olmak üzere olmak üzere 24 askerin yaralandığı ifade edildi.