İsrail'in Kuzeyinde İHA Saldırısı: 2 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Kuzeyinde İHA Saldırısı: 2 Asker Öldü

İsrail'in kuzeyine düzenlenen İHA saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 24 asker yaralandı.

04.10.2024 17:46
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İsrail'in kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 askerin öldüğü, ikisi ağır 24 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 2 askerin öldüğü belirtildi.

Açıklamada saldırının yeri ve türüne ilişkin detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Times Of Israel gazetesi, 2 askerin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren İHA'nın Irak'tan gönderildiğini aktardı.

Haberde, saldırıda ikisi ağır olmak üzere olmak üzere 24 askerin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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