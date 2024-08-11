İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında verilen kayıplara ilişkin bilgi aktarıldı.
Açıklamada, Hizbullah mensubu Muhammed Hani Haydar (36) ve Ali Semir Hicazi'nin (27) söz konusu saldırılarda öldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 406'ya yükseldi.
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