İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'e ait insansız hava araçları, Sur kentinin Bazuriye beldesi yolu üzerindeki bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi, sivil savunma ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hizbullah ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri noktasına füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

29.03.2024 11:42
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan hava saldırısında 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Sur kentinin Bazuriye beldesi yolu üzerinde bir araca saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi, sivil savunma ekiplerince araçtan çıkarıldı.

İsrail'in hedef aldığı kişinin kimlik bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Hizbullah ise yaptığı açıklamayla Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri noktasına füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'a ait ve İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Zibdin askeri mevzisinin füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika

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